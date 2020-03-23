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В Гвинейском заливе на подходе к столице Габона Либревилю пираты захватили контейнеровоз MSC TALIA F (IMO 9308601, флаг Мадейры), на борту судна находились 17 членов экипажа, по предварительной информации все они граждане Украины.
Об этом пишет Seafarersjournal.
Во время нападения пираті взяли в плен 7 моряков.
Сообщается, что судно шло из Ломе в Либревиль. В настоящее время оно продолжает движение.
Кроме этого судна в эти дни в Гвинейском заливе нападению подверглось еще одно плавсредство — танкер STENA IMPORTANT. В момент атаки он стоял на якоре. Согласно последним данным, все члены экипажа этого судна — в безопасности.
Также пираты напали на танкер Stena Important, что стоял на якоре. Предварительно, члены экипажа судна сейчас находятся в безопасности.
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В Гвинейском заливе на подходе к столице Габона Либревилю пираты захватили контейнеровоз MSC TALIA F (IMO 9308601, флаг Мадейры), на борту судна находились 17 членов экипажа, по предварительной информации все они граждане Украины.
Об этом пишет Seafarersjournal.
Во время нападения пираті взяли в плен 7 моряков.
Сообщается, что судно шло из Ломе в Либревиль. В настоящее время оно продолжает движение.
Кроме этого судна в эти дни в Гвинейском заливе нападению подверглось еще одно плавсредство — танкер STENA IMPORTANT. В момент атаки он стоял на якоре. Согласно последним данным, все члены экипажа этого судна — в безопасности.
Также пираты напали на танкер Stena Important, что стоял на якоре. Предварительно, члены экипажа судна сейчас находятся в безопасности.