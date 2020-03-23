Очаковской центральной районной больнице выделили более 62 тысяч гривен на закупку масок и антисептиков.

Об этом со ссылкой на слова главврача больницы Ольги Степановой пишет Очаков.НЕТ.

По ее словам проблемы с недостатком средств защиты – масок, антисептических препаратов – нет. С их закупкой должно помочь Министерство охраны здоровья. Но пока ждут помощи от МОЗ, больнице финансово помогают как город, так и район.

— Мы закупаем, готовимся. МОЗ нам вроде бы выделил, но мы пока ждем эти поставки. А сегодня мы закупаем сами – нам по программе «Медицина Очаківщини» выделил город деньги и сейчас должен район деньги выделить, — сказала Ольга Степанова.

Главврач добавила, что сумма помощи от города составила 30 тысяч гривен, а района – 32 тысячи 600 гривен. Также, в Очаковской ЦРБ есть три аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко рассказала, что людей, которые заболеют коронавирусом будут размещать не только в Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней, а и в Первомайской центральной районной больнице.