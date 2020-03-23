На Николаевщине председатель фермерского хозяйства в Березанском районе, пользуясь своим служебным положением, незаконно передал в частную собственность земельный участок площадью 8 га и стоимостью почти 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

— По данным следствия, глава фермерского хозяйства, злоупотребляя своими служебными полномочиями, в нарушение требований Закона Украины «О фермерском хозяйстве», согласно которому членами фермерского хозяйства могут быть супруги, их родители, дети, достигшие 14-летнего возраста, другие члены семьи, родственники, объединившиеся для совместного ведения хозяйства, включил в члены фермерского хозяйства постороннее лицо, - сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Таким образом, в собственность лица незаконно передали указанный земельный участок. Действия председателя фермерского хозяйства квалифицированы по части 1 статьи 364 УК Украины «Злоупотребление служебным положением». За совершенное правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, в Николаеве суд постановил вернуть государству землю соснового урочища «Октябрьское» площадью 800 м2 и стоимостью свыше 200 тысяч гривен, которую горсовет незаконно передал в собственность гражданина.