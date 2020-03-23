В Николаеве по состоянию на сегодня на линии работает 95 единиц электротранспорта.

Об этом сообщает КП «Николаевэлектротранс» в Facebook.

— Сегодня на линии работают 46 трамваев и 49 троллейбусов! Работаем для Вас, - говорится в сообщении.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор раскритиковал новую систему компенсации за проезд льготников в электротранспорте Николаева.