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В Министерстве образования и науки Украины заявляют, что внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook замминистра образования Егор Стадный.
— Коллеги, друзья, в этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЭ, ЕПВИ при разных вариантах развития событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую, - написал Егор Стадный.
Он отметил, что на неделе ведомство сообщит детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания.
Напомним, что Министерство образования и науки 17 марта в 18:30 запускает онлайн-курсы по подготовке к внешнему независимому оцениванию, которые будут транслировать во время карантина.
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В Министерстве образования и науки Украины заявляют, что внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook замминистра образования Егор Стадный.
— Коллеги, друзья, в этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЭ, ЕПВИ при разных вариантах развития событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую, - написал Егор Стадный.
Он отметил, что на неделе ведомство сообщит детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания.
Напомним, что Министерство образования и науки 17 марта в 18:30 запускает онлайн-курсы по подготовке к внешнему независимому оцениванию, которые будут транслировать во время карантина.