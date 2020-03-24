40% украинцев считают, что меры по борьбе с угрозой коронавируса должны быть более жесткими.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 21 по 24 марта Киевским международным институтом социологии.

Так, 88,2% опрошенных украинцев обеспокоены (53,3%) или сильно обеспокоены (34,9%) распространением COVID-19 в Украине. Не волнуются или совсем не волнуются по этому поводу 5,9%.

Меры, предпринятые в стране для обеспечения карантина, считают полностью адекватными 33,4% опрошенных. 40,1% ответили, что меры должны быть более жесткими. 21,9% уверены, что введено слишком много ненужных ограничений, меры могли бы быть мягче, еще 1,5% считают, что никаких мер вообще не нужно.

Больше всего опрошенных беспокоит здоровье близких (64,5%), неопределенность ситуации (46,3%) и страх заболеть (32,1%). Финансовые трудности возникли у 28,5%, сложно не выходить на улицу 27,5%, о сложностях с дорогой до работы из-за транспортных ограничений сказали 15%, о невозможности добраться в другой город — 10,1%, об угрозе потерять работу — 8,7%, о том, что их отправили в неоплачиваемый отпуск — 7,4%.

Опрос проводился с 21 по 24 марта на онлайн-панели Inpoll, опрошено 402 респондента из всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий, по квотной выборке, репрезентативной для городского населения возрастом от 18 лет, которое пользуется интернетом (около 80% городского населения). Погрешность не превышает 5%.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19.