В Очакове Николаевской области на швейной фабрике, которая специализируется на пошиве крыжм и одежды для крещения, начали шить защитные маски.

Об этом идет речь в сюжете передачи Объектив.

Руководитель фабрики по производству одежды для малышей Виктория Черная рассказывает, что их фабрика производит самый большой ассортимент крыжм для крещения в Украине, но сейчас начали производить защитные маски.

Для нас как и для всех остальных самое ценное это наше здоровье, нам хочется жить, поэтому социально мы не могли стать в стороне от этой страшной болезни.

На предприятии за несколько дней после объявления карантина смогли перепрофилироваться, за одну смену здесь отшивают до тысячи масок, себестоимость маски от 8 до 20 гривен в зависимости от материалов.

В Очакове где расположена фабрика защитные маски в дефиците, поэтому фабрика из собственных запасов на нужды города раздала более 1 тысячи штук.

Напомним, в Первомайске Николаевской области местная швейная фабрика «Санта Украина» начала шить медицинские маски.

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