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В Николаевский СИЗО пытались передать наркотики в морковке, в пачках семечек и чая.
Об этом сообщают в Николаевском СИЗО.
Так, 24 и 25 марта при проверке и посылок и передач, было обнаружено и изъято порошкообразное вещество неизвестного поисхождения в моркови, в пачке семечек четыре полиэтиленовых свертка с веществом неизвестного происхождения, в мучных изделиях полиэтиленовый сверток с веществом неизвестного происхождения, в пачке с чаем два кристалла белого цвета неизвестного происхождения.
— По данным фактам была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области. Указанные запрещенные вещества были упакованы в специальные сейф-пакеты для дальнейшего направления в НИЭКЦ. Данные случаи зарегистрированы в журнале единого учета, собранные предыдущие материалы и направлены в территориальный отдел полиции, - сказано в сообщении.
Ранее, в Николаевский следственный изолятор заключенному в конфетах пытались передать запрещенные вещества.
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В Николаевский СИЗО пытались передать наркотики в морковке, в пачках семечек и чая.
Об этом сообщают в Николаевском СИЗО.
Так, 24 и 25 марта при проверке и посылок и передач, было обнаружено и изъято порошкообразное вещество неизвестного поисхождения в моркови, в пачке семечек четыре полиэтиленовых свертка с веществом неизвестного происхождения, в мучных изделиях полиэтиленовый сверток с веществом неизвестного происхождения, в пачке с чаем два кристалла белого цвета неизвестного происхождения.
— По данным фактам была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области. Указанные запрещенные вещества были упакованы в специальные сейф-пакеты для дальнейшего направления в НИЭКЦ. Данные случаи зарегистрированы в журнале единого учета, собранные предыдущие материалы и направлены в территориальный отдел полиции, - сказано в сообщении.
Ранее, в Николаевский следственный изолятор заключенному в конфетах пытались передать запрещенные вещества.