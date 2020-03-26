Французская редакция ELLE решила отдать должное врачам, медсестрам и всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

Об этом сообщает MediaSapiens.

На иллюстрированной обложке специального номера журнала (автор — Соледад Браво) изображены врачи и медсестры в масках.

На обложке также написано «Спасибо. Медсестры, санитарки, врачи — наши герои».

Ранее сообщалось, что врачи Николаевской центральной районной больницы решили за собственный счет отремонтировать аппарат искусственной вентиляции легких.