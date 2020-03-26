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Французская редакция ELLE решила отдать должное врачам, медсестрам и всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.
Об этом сообщает MediaSapiens.
На иллюстрированной обложке специального номера журнала (автор — Соледад Браво) изображены врачи и медсестры в масках.
На обложке также написано «Спасибо. Медсестры, санитарки, врачи — наши герои».
Ранее сообщалось, что врачи Николаевской центральной районной больницы решили за собственный счет отремонтировать аппарат искусственной вентиляции легких.
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Французская редакция ELLE решила отдать должное врачам, медсестрам и всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.
Об этом сообщает MediaSapiens.
На иллюстрированной обложке специального номера журнала (автор — Соледад Браво) изображены врачи и медсестры в масках.
На обложке также написано «Спасибо. Медсестры, санитарки, врачи — наши герои».
Ранее сообщалось, что врачи Николаевской центральной районной больницы решили за собственный счет отремонтировать аппарат искусственной вентиляции легких.