Врачи Николаевской центральной районной больницы решили за собственный счет отремонтировать аппарат искусственной вентиляции легких.

Об этом рассказала главный врач ЦРБ Татьяна Хоржевская во время совещания по поводу коронавируса, передают НикВести.

Она отметила, что всего в больнице есть три аппарата ИВЛ, один из которых был давно сломан.

— Наши врачи, около десяти человек, решили «сброситься» и отремонтировать аппарат. Он не очень мощный, но мы сможем его использовать при потребности, — рассказала она.

Ранее сообщалось, что в Березанской центральной районной больнице планируют сократить медицинских работников.

При этом в Березанском районе на сегодняшний день отсутствуют аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.