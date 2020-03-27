Руководство Николаевской больницы №4 и городской больницы скорой медицинской помощи обратилось в «Фонд Порошенко» с просьбой помочь с ремонтом аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы для лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Николаевской территориальной организации «Европейская Солидарность».

Отмечается, что уже на этой неделе ремонтные работы будут начаты подрядчиком благодаря поддержке «Фонда Порошенко».

В обращении от администрации учреждений было отмечено, что в Николаевской больнице №4 есть 2 аппарата ИВЛ, которые нуждаются в ремонте.

Для Городской БСМП отправят на проведение работ 2 аппарата эксперт-класса Hamilton-C1. Всё оборудование после завершения работ будет использоваться для медицинских нужд учреждений и для лечения больных, инфицированных коронавирусом.

Напомним, что ближайшие больницы, в которых после закрытия детского отделения Березанской центральной районной больницы можно будет лечить детей, находятся в Николаеве и Южном.