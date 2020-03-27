В Днепре контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала агента российских спецслужб, который ранее был работником МВД Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

— По предварительным данным, житель областного центра, бывший работник МВД, установил контакт с представителями ФСБ РФ во время пребывания в России. По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружение украинских военных подразделений на территории Днепропетровской области. Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов региона, участвовавших в операции Объединенных сил. Собранные данные агент должен был передавать российским кураторам по отработанным каналам связи, - сказано в сообщении.

Во время обысков в квартире правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности. Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, в Николаеве контрразведка СБУ задержала мужчину, который хотел продать российским спецслужбам секретную информацию о технических разработках судостроительной отрасли нашего государства.