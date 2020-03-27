|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|05:40
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:44
|Заход солнца:
|18:22
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.9 грн
|28.6 грн
|EUR
|30.6 грн
|31.55 грн
В Днепре контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала агента российских спецслужб, который ранее был работником МВД Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
— По предварительным данным, житель областного центра, бывший работник МВД, установил контакт с представителями ФСБ РФ во время пребывания в России. По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружение украинских военных подразделений на территории Днепропетровской области. Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов региона, участвовавших в операции Объединенных сил. Собранные данные агент должен был передавать российским кураторам по отработанным каналам связи, - сказано в сообщении.
Во время обысков в квартире правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности. Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.
Напомним, в Николаеве контрразведка СБУ задержала мужчину, который хотел продать российским спецслужбам секретную информацию о технических разработках судостроительной отрасли нашего государства.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
В Днепре контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала агента российских спецслужб, который ранее был работником МВД Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
— По предварительным данным, житель областного центра, бывший работник МВД, установил контакт с представителями ФСБ РФ во время пребывания в России. По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружение украинских военных подразделений на территории Днепропетровской области. Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов региона, участвовавших в операции Объединенных сил. Собранные данные агент должен был передавать российским кураторам по отработанным каналам связи, - сказано в сообщении.
Во время обысков в квартире правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности. Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.
Напомним, в Николаеве контрразведка СБУ задержала мужчину, который хотел продать российским спецслужбам секретную информацию о технических разработках судостроительной отрасли нашего государства.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль