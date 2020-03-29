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В России с 30 марта закрывают движение через государственную границу.
Об этом пишет Интерфакс.
Ограничения касаются движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.
Данные ограничения, согласно документу, не будут распространяться на дипломатов и приравненных к ним чиновников, а также на россиян, являющихся водителями грузовиков международного автосообщения, на членов экипажей речных судов, бригады международного железнодорожного сообщения.
Также под ограничения не попадают члены официальных делегаций, курьеры дипсвязи и фельдъегерской службы, наделенные соответствующими подтверждающими документами.
Не коснутся ограничения граждан в случае выезда из РФ в связи со смертью близкого родственника (на руках должны быть копия свидетельства либо справка о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства).
Еще одно исключение - это граждане РФ, проживающие в Калининградской области и следующие транзитом на основную территорию России или обратно (в паспорте должна быть отметка о регистрации в Калининградской области).
Кроме того, исключение сделано для россиян, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (при наличии паспорта гражданина РФ).
Ограничения не распространяются на иностранцев, подпадающих под категории дипломатических работников, международных перевозчиков, дипкурьеров и так далее.
Роспотребнадзору поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде в РФ всех лиц, которым разрешено пересекать границу России, а органам исполнительной власти, на территории которых находятся пункты указанные пункты пропуска, проводить разъяснительную работу среди населения.
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В России с 30 марта закрывают движение через государственную границу.
Об этом пишет Интерфакс.
Ограничения касаются движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.
Данные ограничения, согласно документу, не будут распространяться на дипломатов и приравненных к ним чиновников, а также на россиян, являющихся водителями грузовиков международного автосообщения, на членов экипажей речных судов, бригады международного железнодорожного сообщения.
Также под ограничения не попадают члены официальных делегаций, курьеры дипсвязи и фельдъегерской службы, наделенные соответствующими подтверждающими документами.
Не коснутся ограничения граждан в случае выезда из РФ в связи со смертью близкого родственника (на руках должны быть копия свидетельства либо справка о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства).
Еще одно исключение - это граждане РФ, проживающие в Калининградской области и следующие транзитом на основную территорию России или обратно (в паспорте должна быть отметка о регистрации в Калининградской области).
Кроме того, исключение сделано для россиян, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (при наличии паспорта гражданина РФ).
Ограничения не распространяются на иностранцев, подпадающих под категории дипломатических работников, международных перевозчиков, дипкурьеров и так далее.
Роспотребнадзору поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде в РФ всех лиц, которым разрешено пересекать границу России, а органам исполнительной власти, на территории которых находятся пункты указанные пункты пропуска, проводить разъяснительную работу среди населения.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль