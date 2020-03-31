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В Тернополе усилили карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса.
Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
Такое решение было принято штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе.
«Запрещается пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернопольской городской территориальной громады групп более двух человек, или в пределах одной семьи (за исключением работы государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад)», — говорится в сообщении.
Кроме того, запретили нахождение на улицах детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Дети в возрасте от 14 до 18 лет обязательно должны сообщить о походе на улицу родителей или опекунов.
Также в Тернополе утвердили алгоритм захоронений, ограничив число людей во время мероприятия.
«Ритуальные обряды можно проводить на открытых территориях и ограничить пребывание до 10 человек при условии соблюдения карантинных мер (расстояние между людьми не менее 2 м, наличие средств индивидуальной защиты — маски, перчатки)», — отметили в штабе.
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В Тернополе усилили карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса.
Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
Такое решение было принято штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе.
«Запрещается пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернопольской городской территориальной громады групп более двух человек, или в пределах одной семьи (за исключением работы государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад)», — говорится в сообщении.
Кроме того, запретили нахождение на улицах детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Дети в возрасте от 14 до 18 лет обязательно должны сообщить о походе на улицу родителей или опекунов.
Также в Тернополе утвердили алгоритм захоронений, ограничив число людей во время мероприятия.
«Ритуальные обряды можно проводить на открытых территориях и ограничить пребывание до 10 человек при условии соблюдения карантинных мер (расстояние между людьми не менее 2 м, наличие средств индивидуальной защиты — маски, перчатки)», — отметили в штабе.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске со 2 апреля заработают контрольно-пропускные пункты на въездах в город.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа