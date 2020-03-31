В Тернополе усилили карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Такое решение было принято штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе.

«Запрещается пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернопольской городской территориальной громады групп более двух человек, или в пределах одной семьи (за исключением работы государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад)», — говорится в сообщении.

Кроме того, запретили нахождение на улицах детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Дети в возрасте от 14 до 18 лет обязательно должны сообщить о походе на улицу родителей или опекунов.

Также в Тернополе утвердили алгоритм захоронений, ограничив число людей во время мероприятия.

«Ритуальные обряды можно проводить на открытых территориях и ограничить пребывание до 10 человек при условии соблюдения карантинных мер (расстояние между людьми не менее 2 м, наличие средств индивидуальной защиты — маски, перчатки)», — отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске со 2 апреля заработают контрольно-пропускные пункты на въездах в город.