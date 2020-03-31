Пограничники ожидают 200 тысяч граждан Украины, которые приедут домой на Пасху.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телеканала 1 + 1, сообщает Укринформ.

— Всеми направлениями, доступными для граждан Украины, уже вернулись из-за границы около 160 тысяч граждан. По информации МИД Украины, на данный момент около 17 тысяч украинцев заявили о том, что намерены вернуться на территорию Украины. Конечно, это не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи может вернуться около 200 тысяч наших граждан, — сказал Сергей Дейнеко.

Относительно очередей на польской границе Дейнеко отметил, что проблема заключалась не в пограничниках Украины, а в том что очереди накапливались на польской стороне.

В наиболее активный день - 27 марта на вход в Украину из Польши было 22 тысячи граждан.

Обычно, этот показатель составляет около 4 тысяч человек в сутки. На данный момент украинцы, пересекающих госграницу в пешем порядке отсутствуют, сказал Дейнеко.

Христиане восточного обряда Пасху в этом году празднуют 12 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство готовит проект «Пасха дома».