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Пограничники ожидают 200 тысяч граждан Украины, которые приедут домой на Пасху.
Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телеканала 1 + 1, сообщает Укринформ.
— Всеми направлениями, доступными для граждан Украины, уже вернулись из-за границы около 160 тысяч граждан. По информации МИД Украины, на данный момент около 17 тысяч украинцев заявили о том, что намерены вернуться на территорию Украины. Конечно, это не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи может вернуться около 200 тысяч наших граждан, — сказал Сергей Дейнеко.
Относительно очередей на польской границе Дейнеко отметил, что проблема заключалась не в пограничниках Украины, а в том что очереди накапливались на польской стороне.
В наиболее активный день - 27 марта на вход в Украину из Польши было 22 тысячи граждан.
Обычно, этот показатель составляет около 4 тысяч человек в сутки. На данный момент украинцы, пересекающих госграницу в пешем порядке отсутствуют, сказал Дейнеко.
Христиане восточного обряда Пасху в этом году празднуют 12 апреля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство готовит проект «Пасха дома».
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Пограничники ожидают 200 тысяч граждан Украины, которые приедут домой на Пасху.
Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телеканала 1 + 1, сообщает Укринформ.
— Всеми направлениями, доступными для граждан Украины, уже вернулись из-за границы около 160 тысяч граждан. По информации МИД Украины, на данный момент около 17 тысяч украинцев заявили о том, что намерены вернуться на территорию Украины. Конечно, это не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи может вернуться около 200 тысяч наших граждан, — сказал Сергей Дейнеко.
Относительно очередей на польской границе Дейнеко отметил, что проблема заключалась не в пограничниках Украины, а в том что очереди накапливались на польской стороне.
В наиболее активный день - 27 марта на вход в Украину из Польши было 22 тысячи граждан.
Обычно, этот показатель составляет около 4 тысяч человек в сутки. На данный момент украинцы, пересекающих госграницу в пешем порядке отсутствуют, сказал Дейнеко.
Христиане восточного обряда Пасху в этом году празднуют 12 апреля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство готовит проект «Пасха дома».
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа