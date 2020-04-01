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Шествие в Крым перенесли на неопределенное время из-за пандемии COVID-19.
Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
— Штаб международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» – организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма – объявляет о переносе даты его проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года, - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая дата шествия будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.
Рефат Чубаров заверил, что штаб продолжит подготовку к акции в режиме удаленного общения и в формате локальных встреч.
Напомним, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России полмиллиона крымских татар и украинцев.
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Шествие в Крым перенесли на неопределенное время из-за пандемии COVID-19.
Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
— Штаб международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» – организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма – объявляет о переносе даты его проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года, - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая дата шествия будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.
Рефат Чубаров заверил, что штаб продолжит подготовку к акции в режиме удаленного общения и в формате локальных встреч.
Напомним, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России полмиллиона крымских татар и украинцев.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа