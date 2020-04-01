Шествие в Крым перенесли на неопределенное время из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

— Штаб международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» – организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма – объявляет о переносе даты его проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года, - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая дата шествия будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.

Рефат Чубаров заверил, что штаб продолжит подготовку к акции в режиме удаленного общения и в формате локальных встреч.

Напомним, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России полмиллиона крымских татар и украинцев.