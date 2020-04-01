Крупнейшие украинские сети автозаправочных станций (АЗС) согласились на предложение Антимонопольного комитета (АМКУ) снизить цены на топливо.

Об этом сообщают в пресс-службе АМКУ по итогам встречи с руководителями сетей АЗС, которая состоялась 31 марта.

— Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен, - сказано в сообщении.

Основанием для снижения цен на бензин в Антимонопольном комитете называют падение мировых цен на нефть и падение оптовых цен на топливо.

АМКУ проводит работу на розничном рынке топлива с декабря 2019 года. Там подсчитали, что за это время сети АЗС снизили цены на бензин уже на 13%.

— Но сегодняшняя встреча с руководителями сетей АЗС подтвердили расчеты Комитета — условия для дальнейшего снижения цен на бензин и дизтопливо действительно есть. И Антимонопольный комитет приветствует сети, которые разделяют такую позицию, - добавили в АМКУ.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций снизить цены на бензин.