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Крупнейшие украинские сети автозаправочных станций (АЗС) согласились на предложение Антимонопольного комитета (АМКУ) снизить цены на топливо.
Об этом сообщают в пресс-службе АМКУ по итогам встречи с руководителями сетей АЗС, которая состоялась 31 марта.
— Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен, - сказано в сообщении.
Основанием для снижения цен на бензин в Антимонопольном комитете называют падение мировых цен на нефть и падение оптовых цен на топливо.
АМКУ проводит работу на розничном рынке топлива с декабря 2019 года. Там подсчитали, что за это время сети АЗС снизили цены на бензин уже на 13%.
— Но сегодняшняя встреча с руководителями сетей АЗС подтвердили расчеты Комитета — условия для дальнейшего снижения цен на бензин и дизтопливо действительно есть. И Антимонопольный комитет приветствует сети, которые разделяют такую позицию, - добавили в АМКУ.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций снизить цены на бензин.
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Крупнейшие украинские сети автозаправочных станций (АЗС) согласились на предложение Антимонопольного комитета (АМКУ) снизить цены на топливо.
Об этом сообщают в пресс-службе АМКУ по итогам встречи с руководителями сетей АЗС, которая состоялась 31 марта.
— Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен, - сказано в сообщении.
Основанием для снижения цен на бензин в Антимонопольном комитете называют падение мировых цен на нефть и падение оптовых цен на топливо.
АМКУ проводит работу на розничном рынке топлива с декабря 2019 года. Там подсчитали, что за это время сети АЗС снизили цены на бензин уже на 13%.
— Но сегодняшняя встреча с руководителями сетей АЗС подтвердили расчеты Комитета — условия для дальнейшего снижения цен на бензин и дизтопливо действительно есть. И Антимонопольный комитет приветствует сети, которые разделяют такую позицию, - добавили в АМКУ.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций снизить цены на бензин.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
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|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа