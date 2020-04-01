Почти 70% украинцев считают, что введенный в стране карантин эффективен в борьбе с коронавирусом.

Об этом идет речь в результатах опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.



При этом неэффективными карантинные мероприятия считают жители Юга и Востока, а почти 80% опрошенных поддерживают решение Правительства о продлении карантина до 24 апреля 2020 года.



Среди опрошенных две трети отметили, что имели работу до введения карантина. Среди них, 35% продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений. 29% перешли на дистанционную работу, еще 32% - находятся в отпуске по собственному желанию и только 4% стали безработными.

С начала введения карантина половина опрошенных ограничила выход из дома. Треть отметили, что соблюдают частичные ограничения. А каждый десятый отметил, что не придерживается карантина. Чаще всего самоилолируются жители центральной части Украины и люди старшего поколения.

Несмотря на карантин, 18% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 31% - один раз в день. В то же время 43% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 7% - вообще стараются не выходить. Реже всего выходят на улицу жители больших городов.

Главной причиной выхода на улицу опрошенные отметили поход в магазин за продуктами (73%). 28% - выходят из-за необходимости работы, столько же – из-за похода в аптеку. По 5-7% отметили, что выходят на улицу чтобы прогуляться с детьми, ради занятий спортом, прогулок с домашними животными. По 3-4% выходят из-за встречи с друзьями и знакомыми, или для визита к врачу.



52% заявили, что готовы оставаться дома, не выходя на улицу больше 5 дней, при условии введения запрета на выход из дома. 12% - заявили, что могут побыть дома 4-5 дней, 20% - 2-3 дня, 10% - не более одного дня. Последних больше среди мужчин, более бедных и богатых респондентов. Интересно, что среди последней категории также больше всего тех, кто готов быть на домашнем карантине более 5-ти дней.



60% опрошенных жителей Украины отметили, что при условии прекращения получения доходов, их сбережений хватит меньше чем на месяц. 16% отметили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 7% - до 3-х месяцев. 6% - до полугода, 3% - до года и более.