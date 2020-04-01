Супермаркеты Николаева не обеспечены дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты, а также администрация не контролирует количество посетителей в торговом зале.

Об этом свидетельствуют результаты проверки торговых объектов города на соблюдение мер карантина, сообщает Департамент экономического развития Николаевского городского совета.

Сообщается, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, руководство николаевских супермаркетов и магазинов продуктов питания предупредили о необходимости наличия антисептиков, соблюдении усиленных санитарно-гигиенических норм и обеспечении работников средствами индивидуальной защиты.

В период с 26 марта по 1 апреля специалисты управления по развитию потребительского рынка Департамента экономического развития Николаевского городского совета проверили 20 объектов торговли сети супермаркетов: «МЕТРО», «Таврия-В», «Сильпо», «Эко-маркет», «NOVUS», «Велмарт», «АТБ», «Гиппо», «Везунчик» и 17 магазинов (павильонов) продовольственных товаров.

При обследовании, в частности, біди указані следующие замечания:

• «АТБ» (проспект Богоявленский, 342/5): спецодежда персонала храниться совместно с личной одеждой, открытым способом;

• «Грузинская выпечка» (проспект Богоявленский, 340): отсутствуют антисептики для обработки поверхностей, не маркирован уборочный инвентарь;

• Торговый павильон (проспект Корабелов, 15): в санузле для сотрудников отсутствуют антисептики, уборочный инвентарь не маркирован, неупорядоченно его хранения;

• Магазин «Торба» (проспект Богоявленский, 140): продаются не фасованные товары путем самообслуживания, не контролируется количество посетителей в торговом зале;

• Магазин «Мида» (проспект Богоявленский, 31 /г): не маркированы уборочный инвентарь, не созданы условия для хранения личных вещей персонала, нет дезсредств в санузле для персонала;

• Торговый павильон «Богатый стол» (улица Знаменская, 37): отсутствует водоснабжение и канализация, санузел, дезсредства для уборки помещений и поверхностей, отсутствует раздевалка для персонала, работники работают без спецодежды, на витрине фасованные товары в непосредственном доступе для посетителей;

• Супермаркет «Гиппо» (улица Шоссейная, 15): отсутствует журнал здоровья, не обеспечено осмотр работников перед началом рабочей смены, не нанесена разметка линий у касс на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

— Руководителям супермаркетов и магазинов рекомендовано в кратчайшие сроки устранить нарушения и выполнить санитарные нормы и правила, - сказано в сообщении.

Напомним, что в Николаеве не планируют делать тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 работникам городского общественного транспорта.