У пары сурков из Львовского городского эколого-натуралистического центра родились двое малышей.

Об эом говориться в сюжете ТСН.

Сообщается, что маленькие братик и сестричка родились около недели назад — работники центра, где живут грызуны, обнаружили малышей случайно, когда услышали писк в гнезде сурков. Сейчас детеныши пьют мамино молоко, но скоро начнут грызть овощи и фрукты. Как стало известно, в этом году из-за аномально теплой зимы сурки проснулись на месяц раньше, чем обычно.

— Сейчас мы минимально их беспокоим, стараемся лучше их кормить, чтобы у мам было молоко. Немного потеплеет и будем немного активнее с ними общаться для того, чтобы малыши были контактными и ручными, - директор центра Игорь Антахович.

Напомним, что в Николаевском зоопарке у пары амурских тигров Гелиоса и Пенелопы родился тигренок. Тигренка можно будет увидеть спустя время, когда он подрастет.