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В Министерстве внутренних дел рассказали, что за нарушение правил самоизоляции оштрафовали 130 украинцев, которые вернулись из-за границы.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
— За нарушение режима самоизоляции сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней. Полиция будет выборочно контролировать, соблюдают ли лица, вернувшиеся из-за границы, режим самоизоляции, поскольку тотальный контроль невозможен. Будем звонить им и напоминать о требовании находиться дома, будем выезжать с проверками. Если человека не застанем, составим административный протокол, а он потом уплатит штраф – 17 тысяч гривен, - заявил замминистра Антон Геращенко.
При этом уточняется, что в целом правоохранители составили уже больше трех тысяч административных протоколов за нарушение правил карантина.
— Большинство – в отношении владельцев кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, которые вовремя не закрыли свои заведения, - сказал он.
При этом Антон Геращенко заявил, что «во многих европейских странах сейчас запрещено выходить на улицу дольше, чем на полчаса». Замминистра добавил, что в Украине сегодня закрыто 99% точек торговли и общественного питания. Открыты при этом аптеки и супермаркеты.
Напомним, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.
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В Министерстве внутренних дел рассказали, что за нарушение правил самоизоляции оштрафовали 130 украинцев, которые вернулись из-за границы.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
— За нарушение режима самоизоляции сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней. Полиция будет выборочно контролировать, соблюдают ли лица, вернувшиеся из-за границы, режим самоизоляции, поскольку тотальный контроль невозможен. Будем звонить им и напоминать о требовании находиться дома, будем выезжать с проверками. Если человека не застанем, составим административный протокол, а он потом уплатит штраф – 17 тысяч гривен, - заявил замминистра Антон Геращенко.
При этом уточняется, что в целом правоохранители составили уже больше трех тысяч административных протоколов за нарушение правил карантина.
— Большинство – в отношении владельцев кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, которые вовремя не закрыли свои заведения, - сказал он.
При этом Антон Геращенко заявил, что «во многих европейских странах сейчас запрещено выходить на улицу дольше, чем на полчаса». Замминистра добавил, что в Украине сегодня закрыто 99% точек торговли и общественного питания. Открыты при этом аптеки и супермаркеты.
Напомним, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.