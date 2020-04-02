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На портале государственных услуг «Дія» уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.
— На портале уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее. Оформить справку о несудимости, помощь при рождении ребенка или ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет. Подать иск в суд или получить услуги, связанные с документами водителя, оформить ряд лицензий, разрешений или получить выписки из реестров, - сказано в сообщении.
Кроме этого, можно будет проверить информацию о себе из 5 государственных реестров — для этого на портале «Дія» необходимо зарегистрироваться в собственном кабинете гражданина.
— Таким образом каждый желающий получит доступ к информации исключительно о себе, - добавили в ведомстве.
Отмечается, что в кабинете гражданина доступны документы, которые отражаются в мобильном приложении «Дія» — свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения. Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский получил ID-карту и первым из украинцев записал на нее свою электронную подпись.
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На портале государственных услуг «Дія» уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.
— На портале уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее. Оформить справку о несудимости, помощь при рождении ребенка или ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет. Подать иск в суд или получить услуги, связанные с документами водителя, оформить ряд лицензий, разрешений или получить выписки из реестров, - сказано в сообщении.
Кроме этого, можно будет проверить информацию о себе из 5 государственных реестров — для этого на портале «Дія» необходимо зарегистрироваться в собственном кабинете гражданина.
— Таким образом каждый желающий получит доступ к информации исключительно о себе, - добавили в ведомстве.
Отмечается, что в кабинете гражданина доступны документы, которые отражаются в мобильном приложении «Дія» — свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения. Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский получил ID-карту и первым из украинцев записал на нее свою электронную подпись.