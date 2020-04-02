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Мекка и Медина, два города в Саудовской Аравии, где расположены главные мусульманские святыни, по указанию властей полностью закрываются на въезд и выезд на 24 часа с четверга и до принятия особого решения.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Перемещение в городах также значительно ограничено и разрешено для населения лишь с 6:00 до 15:00 при соблюдении ряда правил.
Как сообщает саудовское информационное агентство WAS со ссылкой на министерство внутренних дел страны, в целях борьбы с коронавирусом жителям городов разрешено перемещаться по территориям их районов лишь для получения медицинских услуг, приобретения лекарств, продуктов и товаров первой необходимости.
Кроме того, в пределах жилых районов можно покидать дома для получения банковских услуг, в том числе и через банкоматы.
Разрешено перемещение в пределах района на автомобиле для указанных выше целей при условии, что кроме водителя в нём будет находиться только один пассажир. Присутствие детей на улицах запрещено. Свободное перемещение по городу разрешено лишь сервисам срочной доставки товаров и питания, а также различным городским и центральным спецслужбам.
Мекка является главным центром паломничества для мусульманского мира. В центре Мекки находится основная и крупнейшая в мире мечеть Аль-Харам, во внутреннем дворе которой располагается главная святыня ислама — Кааба.
Немусульманам в Мекку въезд запрещён законом страны.
Медина — второй священный город ислама после Мекки. Её религиозное значение велико из-за присутствия в ней святыни, известной как купол пророка, или «зелёный купол» — могилы пророка Мухаммеда и первых двух праведных халифов.
Первая мечеть ислама также находится неподалёку от Медины и называется Мечеть Аль-Куба.
Ранее саудовские власти запретили въезд в страну паломникам с целью совершения умры (малого хаджа — ИФ). Сейчас в королевстве, по некоторым данным, находится около 1200 человек, которые совершали малый хадж и были вынуждены остаться на её территории после отмены властями авиационного, наземного и морского сообщения для борьбы с пандемией.
В настоящее время представители саудовских властей дают понять мусульманскому миру, что не стоит спешить с оформлением документов для совершения большого паломничества (хаджа) в 2020 году, пока не ясны перспективы борьбы с коронавирусом. Сезон хаджа в этом году запланирован с 28 июля по 2 августа.
В настоящее время во многих мусульманских странах отменены массовые отправления религиозных обрядов, в том числе пятничные молитвы.
По данным министерства здравоохранения Саудовской Аравии на четверг, общее число зараженных COVID-19 в королевстве за последние сутки возросло на 165 человек до 1885.
Число умерших от коронавируса в королевстве возросло на 5 человек и составило в общей сложности 21 человек.
В то же время за последние сутки зафиксировано 64 новых случаев выздоровления, их общее число достигло 328.
Ранее сообщалось, что правительство Израиля в ночь на 31 марта в ходе телефонной конференции утвердило новые меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.
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Мекка и Медина, два города в Саудовской Аравии, где расположены главные мусульманские святыни, по указанию властей полностью закрываются на въезд и выезд на 24 часа с четверга и до принятия особого решения.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Перемещение в городах также значительно ограничено и разрешено для населения лишь с 6:00 до 15:00 при соблюдении ряда правил.
Как сообщает саудовское информационное агентство WAS со ссылкой на министерство внутренних дел страны, в целях борьбы с коронавирусом жителям городов разрешено перемещаться по территориям их районов лишь для получения медицинских услуг, приобретения лекарств, продуктов и товаров первой необходимости.
Кроме того, в пределах жилых районов можно покидать дома для получения банковских услуг, в том числе и через банкоматы.
Разрешено перемещение в пределах района на автомобиле для указанных выше целей при условии, что кроме водителя в нём будет находиться только один пассажир. Присутствие детей на улицах запрещено. Свободное перемещение по городу разрешено лишь сервисам срочной доставки товаров и питания, а также различным городским и центральным спецслужбам.
Мекка является главным центром паломничества для мусульманского мира. В центре Мекки находится основная и крупнейшая в мире мечеть Аль-Харам, во внутреннем дворе которой располагается главная святыня ислама — Кааба.
Немусульманам в Мекку въезд запрещён законом страны.
Медина — второй священный город ислама после Мекки. Её религиозное значение велико из-за присутствия в ней святыни, известной как купол пророка, или «зелёный купол» — могилы пророка Мухаммеда и первых двух праведных халифов.
Первая мечеть ислама также находится неподалёку от Медины и называется Мечеть Аль-Куба.
Ранее саудовские власти запретили въезд в страну паломникам с целью совершения умры (малого хаджа — ИФ). Сейчас в королевстве, по некоторым данным, находится около 1200 человек, которые совершали малый хадж и были вынуждены остаться на её территории после отмены властями авиационного, наземного и морского сообщения для борьбы с пандемией.
В настоящее время представители саудовских властей дают понять мусульманскому миру, что не стоит спешить с оформлением документов для совершения большого паломничества (хаджа) в 2020 году, пока не ясны перспективы борьбы с коронавирусом. Сезон хаджа в этом году запланирован с 28 июля по 2 августа.
В настоящее время во многих мусульманских странах отменены массовые отправления религиозных обрядов, в том числе пятничные молитвы.
По данным министерства здравоохранения Саудовской Аравии на четверг, общее число зараженных COVID-19 в королевстве за последние сутки возросло на 165 человек до 1885.
Число умерших от коронавируса в королевстве возросло на 5 человек и составило в общей сложности 21 человек.
В то же время за последние сутки зафиксировано 64 новых случаев выздоровления, их общее число достигло 328.
Ранее сообщалось, что правительство Израиля в ночь на 31 марта в ходе телефонной конференции утвердило новые меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.