Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко призвала родителей сообщать в управление об учителях, которые вместо обучающих дистанционных платформ используют Viber-группы.

Об этом Анна Лычко рассказала в эфире программы Диалог на телеканале МАРТ.

По ее словам в подавляющем большинстве учителя уже выбрали себе дистанционную платформу, на которой детям легче всего донести учебный материал, но среди учителей остаются те, кто использует только Viber-группы.

— Обязать использовать дистанционные платформы должен директор школы. Соотвествующие приказы выдало министерство образования и управление образования. Единственное, что я прошу дайте нам знать об этих учителях, которые используют исключительно Viber, которые закинули туда тему урока, почитать параграф такой-то, сделать задания такие-то, дайте нам просто знать. Мы свяжемся с учреждением образования, узнаем причины того, почему учитель использует только Viber, - отметила Анна Лычко.

По словам чиновницы на сегодняшний день очень много разных платформ, больше всего учителя используют такие платформы как Zoom, Classroom, Google Classroom и Moodle.