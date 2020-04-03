Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что с понедельника, 6 апреля, и до окончания карантина общественным транспортом смогут пользоваться только медики, правоохранители и работники критически важных предприятий.

Об этом он сказал во время прямого эфира в Instagram.

Александр Сенкевич пояснил, чтотолько лишь некоторые категории николаевцев смогут пользоваться трамваями, троллейбусами и автобусами. Остальным людям придется ходить пешком или пользоваться собственным транспортом.

— Кабинет министров принял решение, что вообще с 6 апреля передвижение общественным транспортом, «маршрутками», троллейбусами, автобусами, трамваями будет запрещено. Кроме людей, которые занимаются вопросами критической инфраструктуры: медики, спасатели, полиция, — сказал Александр Сенкевич.

О том, как будет реализовано постановление правительства в Николаеве, городской совет сообщит позже.

Напомним, с 6 апреля в Украине вводятся усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.