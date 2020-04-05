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На въезд в Украину оформлено почти 11 тысяч украинцев. Больше 12 тысяч выезжающим померили температуру и провели опрос о состоянии здоровья.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тысяч человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.
Кроме того, в течение суток из Украины уехали больше 5,1 тысяч человек, в том числе почти 2 тысяч иностранцев.
4 апреля пограничники при взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тысяч человек, которые направлялись в Украину.
По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.
— Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлены 3 нарушителей правил карантина, о чем уведомили сотрудников полиции, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Украине зафиксирован 1251 случай заболевания коронавирусом COVID-19.
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На въезд в Украину оформлено почти 11 тысяч украинцев. Больше 12 тысяч выезжающим померили температуру и провели опрос о состоянии здоровья.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тысяч человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.
Кроме того, в течение суток из Украины уехали больше 5,1 тысяч человек, в том числе почти 2 тысяч иностранцев.
4 апреля пограничники при взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тысяч человек, которые направлялись в Украину.
По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.
— Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлены 3 нарушителей правил карантина, о чем уведомили сотрудников полиции, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Украине зафиксирован 1251 случай заболевания коронавирусом COVID-19.