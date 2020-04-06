Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность ботофермы, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призвали к свержению конституционного строя.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

— Руководили их деятельностью из Российской Федерации, оборудована ботоферма была в одном из бизнес-центров Днепра. Сотрудники спецслужбы установили, что ботоферма создавала и управляла учетными записями в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные. Мощность «фермы» - более 5 тысяч ботов. Соответствующее телекоммуникационное оборудование и специализированное программное обеспечение организаторы приобрели через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы. Они использовали также SIM-карты украинских операторов связи и proxy-серверы отечественного сегмента интернет. Анализ контента, который распространяла ботоферма, обнаружил публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти, - сказано в сообщении.

Кроме того боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии COVID-19. Следователями СБУ начато уголовное производство по статье 109 Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области проведены обыски и изъято оборудование, которое использовали злоумышленники.

Продолжается следствие.

С начала карантина Служба безопасности Украины разоблачила две управляемые с РФ ботофермы в Киеве и в Днепре. Деятельность 7 интернет-агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, расследуется в рамках уголовных производств, начатых следователями СБУ по статьям 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполицию для применения мер административного воздействия направлено информацию о 115 идентифицированных интернет-пользователей, которые распространяли фейки о коронавирусе. Из них 44 человека уже привлечены к административной ответственности по статье 173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП.

Ранее, Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.