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На сегодняшний день медицинские учреждения Николаева обеспечены 1250 тестами на коронавирус из которых было использовано только 26 штук.
Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения городского совета.
Сообщается, что по состоянию на 5 апреля в городские больницы поступило 1250 тестов, из которых 300 были получены 26 марта в качестве благотворительной помощи; 800 — 30 марта из областной базы спецмедснабжения и 150 — 2 апреля от «Нибулона».
При этом отмечается, что из 1250 быстрых тестов по состоянию на 5 апреля использовано 26 штук — проведено 26 обследований, которые показали отрицательные ответы.
Отмечается также, что вчерашнего дня быстрые тесты в наличии во всех Центрах первой медико-санитарной помощи и стационарах Николаева в количестве 1224 штуки.
Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
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На сегодняшний день медицинские учреждения Николаева обеспечены 1250 тестами на коронавирус из которых было использовано только 26 штук.
Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения городского совета.
Сообщается, что по состоянию на 5 апреля в городские больницы поступило 1250 тестов, из которых 300 были получены 26 марта в качестве благотворительной помощи; 800 — 30 марта из областной базы спецмедснабжения и 150 — 2 апреля от «Нибулона».
При этом отмечается, что из 1250 быстрых тестов по состоянию на 5 апреля использовано 26 штук — проведено 26 обследований, которые показали отрицательные ответы.
Отмечается также, что вчерашнего дня быстрые тесты в наличии во всех Центрах первой медико-санитарной помощи и стационарах Николаева в количестве 1224 штуки.
Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь