На сегодняшний день медицинские учреждения Николаева обеспечены 1250 тестами на коронавирус из которых было использовано только 26 штук.

Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения городского совета.

Сообщается, что по состоянию на 5 апреля в городские больницы поступило 1250 тестов, из которых 300 были получены 26 марта в качестве благотворительной помощи; 800 — 30 марта из областной базы спецмедснабжения и 150 — 2 апреля от «Нибулона».

При этом отмечается, что из 1250 быстрых тестов по состоянию на 5 апреля использовано 26 штук — проведено 26 обследований, которые показали отрицательные ответы.

Отмечается также, что вчерашнего дня быстрые тесты в наличии во всех Центрах первой медико-санитарной помощи и стационарах Николаева в количестве 1224 штуки.

Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.