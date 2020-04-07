|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца:
|19:40
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.8 грн
|27.4 грн
|EUR
|28.8 грн
|29.6 грн
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в понедельник, 6 апреля, объявила о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии COVID-19.
Как сообщает DW, детские сады и начальные школы возобновят работу уже с 15 апреля. Остальные школьники смогут вернуться в классы с 10 мая.
По словам Фредериксен, эксперты в области здравоохранения считают подобный шаг «разумным и оправданным». При этом глава датского правительства напомнила о необходимых мерах предосторожности.
В то же время бары, рестораны, дискотеки, парикмахерские, массажные салоны и торговые центры пока останутся закрытыми. Кроме того, жителям королевства по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек.
— Повседневная жизнь пока что не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений, — подчеркнула Метте Фредериксен, призвав сограждан придерживаться их.
По последним данным в Дании выявлено более 4800 заражений коронавирусом и 187 смертей.
Напомним, Германия, в которой растет количество инфицированных коронавирусом, готова перейти от карантина к мерам по контролю эпидемии.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в понедельник, 6 апреля, объявила о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии COVID-19.
Как сообщает DW, детские сады и начальные школы возобновят работу уже с 15 апреля. Остальные школьники смогут вернуться в классы с 10 мая.
По словам Фредериксен, эксперты в области здравоохранения считают подобный шаг «разумным и оправданным». При этом глава датского правительства напомнила о необходимых мерах предосторожности.
В то же время бары, рестораны, дискотеки, парикмахерские, массажные салоны и торговые центры пока останутся закрытыми. Кроме того, жителям королевства по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек.
— Повседневная жизнь пока что не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений, — подчеркнула Метте Фредериксен, призвав сограждан придерживаться их.
По последним данным в Дании выявлено более 4800 заражений коронавирусом и 187 смертей.
Напомним, Германия, в которой растет количество инфицированных коронавирусом, готова перейти от карантина к мерам по контролю эпидемии.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь