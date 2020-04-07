Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в понедельник, 6 апреля, объявила о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии COVID-19.

Как сообщает DW, детские сады и начальные школы возобновят работу уже с 15 апреля. Остальные школьники смогут вернуться в классы с 10 мая.

По словам Фредериксен, эксперты в области здравоохранения считают подобный шаг «разумным и оправданным». При этом глава датского правительства напомнила о необходимых мерах предосторожности.

В то же время бары, рестораны, дискотеки, парикмахерские, массажные салоны и торговые центры пока останутся закрытыми. Кроме того, жителям королевства по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек.

— Повседневная жизнь пока что не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений, — подчеркнула Метте Фредериксен, призвав сограждан придерживаться их.

По последним данным в Дании выявлено более 4800 заражений коронавирусом и 187 смертей.

Напомним, Германия, в которой растет количество инфицированных коронавирусом, готова перейти от карантина к мерам по контролю эпидемии.