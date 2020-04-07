Гендиректор компании «Нибулон» предложил проводить массовое тестирование жителей Николаевской области на наличие коронавирусной инфекции.

Лаборатория, которую оборудовал «Нибулон», способна проводить большое количество тестов и, при необходимости, помогать с анализами соседним областям, написал Алексей Вадатурский на своей странице в Facebook.

— Поэтому по моей просьбе главный врач центра Владимир Иванович Клочко внесет на рассмотрение Николаевского областного управления здравоохранения мое предложение по расширению круга людей, которые смогут пройти здесь тестирование. Потенциал этой лаборатории большой, и если лаборатории соседних областей не смогут справляться, она сможет помочь и им, — напсиал Алексей Вадатурский.

Алексей Вадатурский убежден, что Украина обязана перейти на новый уровень тестирования: оперативно проводить большое количество анализов.

— В общем, по моим подсчетам, в Украине за сутки можно выполнять более 20 тысяч анализов на наличие COVID-19, потому что подобное оборудование есть в почти 100 лабораториях. А значит делать их не на 7-8 день, когда человек уже болен и, вероятно, инфицировал уже кого-то, а как можно раньше. И результаты получать не через 2-3 дня, а через 3 часа. Мы просто обязаны перейти на новый уровень диагностики в Украине. К сожалению, мою идею проведения анализов на базе лабораторий Госпопотребслужбы никто не реализовал. Никто из тех, кто принимает соответствующие решения, не понимает, что за этим наше настоящее и будущее. И это нужно решить, — написал Алексей Вадатурский.

Как сообщалось, Замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко проинформировал, что сегодня тест проводят только тем пациентам, у которых есть симптомы заболевания. По словам замминистра, в стране есть возможность проводить порядка 30 тысяч тестов в неделю, но проводится только около 7 тысяч, поскольку лаборатории недозагружены образцами.