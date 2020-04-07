За сутки на материковом Китае впервые с начала пандемии не зафиксировано смертельных исходов от болезни COVID-19, вызываемой новым коронавирусом.

Об этом сообщает Новое время.

В то же время за сутки зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусом, все — у прибывших из-за рубежа людей.

Всего же с декабря прошлого года в Китае коронавирусом заразились более 81 тысячи человек, скончались 3 331 человек.

На материковой части Китая в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1242 человека, состояние 211 больных оценивается как тяжелое.

Напомним, коронавирус типа COVID-19 был впервые диагностирован в Китае в конце декабря 2019 года. В данный момент в Китае практически не фиксируется новых случаев. Во многих провинциях начинают снижать ограничения и отменять карантин.

Напомним, Китай с 28 марта временно запретит въезд в страну иностранным гражданам с действующими визами и видами на жительство.