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За сутки на материковом Китае впервые с начала пандемии не зафиксировано смертельных исходов от болезни COVID-19, вызываемой новым коронавирусом.
Об этом сообщает Новое время.
В то же время за сутки зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусом, все — у прибывших из-за рубежа людей.
На материковой части Китая в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1242 человека, состояние 211 больных оценивается как тяжелое.
Напомним, коронавирус типа COVID-19 был впервые диагностирован в Китае в конце декабря 2019 года. В данный момент в Китае практически не фиксируется новых случаев. Во многих провинциях начинают снижать ограничения и отменять карантин.
Напомним, Китай с 28 марта временно запретит въезд в страну иностранным гражданам с действующими визами и видами на жительство.
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За сутки на материковом Китае впервые с начала пандемии не зафиксировано смертельных исходов от болезни COVID-19, вызываемой новым коронавирусом.
Об этом сообщает Новое время.
В то же время за сутки зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусом, все — у прибывших из-за рубежа людей.
На материковой части Китая в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1242 человека, состояние 211 больных оценивается как тяжелое.
Напомним, коронавирус типа COVID-19 был впервые диагностирован в Китае в конце декабря 2019 года. В данный момент в Китае практически не фиксируется новых случаев. Во многих провинциях начинают снижать ограничения и отменять карантин.
Напомним, Китай с 28 марта временно запретит въезд в страну иностранным гражданам с действующими визами и видами на жительство.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь