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Правительство Чехии решило ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщает Европейская правда.
Со вторника гражданам снова позволят заниматься неконтактными видами спорта, например бегом и теннисом.
— Правительство решило, что со вторника будут разрешены занятия спортом и открытые спортивные площадки. Это не коллективные виды спорта, а индивидуальные, - заявил вице-премьер Карел Гавличек, добавив, что занятия в закрытых спортивных залах запрещены.
В то же время, сохраняется запрет выходить на улицу, если нет четкой причины для этого - главным образом выход в магазин, на работу или оказание помощи родственникам.
Также необходимо носить маску в общественных местах и не собираться в группы более двух человек, если они не являются членами семьи.
Сегодня парламент Чехии должен решить, на сколько продлевать срок чрезвычайного положения - на 14 или 30 дней. Глава МВД Чехии Ян Гамачек накануне выступил за большее продолжение, но есть большая вероятность, что будет принято решение о продлении до 30 апреля.
Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен в понедельник, 6 апреля, объявила о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии COVID-19.
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Правительство Чехии решило ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщает Европейская правда.
Со вторника гражданам снова позволят заниматься неконтактными видами спорта, например бегом и теннисом.
— Правительство решило, что со вторника будут разрешены занятия спортом и открытые спортивные площадки. Это не коллективные виды спорта, а индивидуальные, - заявил вице-премьер Карел Гавличек, добавив, что занятия в закрытых спортивных залах запрещены.
В то же время, сохраняется запрет выходить на улицу, если нет четкой причины для этого - главным образом выход в магазин, на работу или оказание помощи родственникам.
Также необходимо носить маску в общественных местах и не собираться в группы более двух человек, если они не являются членами семьи.
Сегодня парламент Чехии должен решить, на сколько продлевать срок чрезвычайного положения - на 14 или 30 дней. Глава МВД Чехии Ян Гамачек накануне выступил за большее продолжение, но есть большая вероятность, что будет принято решение о продлении до 30 апреля.
Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен в понедельник, 6 апреля, объявила о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь