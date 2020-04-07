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В ночь на 6 апреля, пограничники Житомирского отряда и сотрудники Национальной полиции задержали в зоне отчуждения жителя Беларуси, который незаконно пересек границу ради экстремального туризма.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
— Иностранец, житель Гомельской области Беларуси, с целью экстремального туризма, незаконно пересек границу в пределах радиоактивно-загрязненной территории и шел к отселенному городу Припять. Сейчас на сталкера-иностранца составлены протоколы об административном правонарушении по статье 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и ст.46-1 КоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению», - сказано в сообщении.
Кроме этого, пограничники на пять лет запретили белорусу въезд на территорию Украины.
Напомним, в январе 2020 года пограничники отдела Иванков Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции Украины в зоне отчуждения обнаружили любителей незаконной охоты.
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В ночь на 6 апреля, пограничники Житомирского отряда и сотрудники Национальной полиции задержали в зоне отчуждения жителя Беларуси, который незаконно пересек границу ради экстремального туризма.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
— Иностранец, житель Гомельской области Беларуси, с целью экстремального туризма, незаконно пересек границу в пределах радиоактивно-загрязненной территории и шел к отселенному городу Припять. Сейчас на сталкера-иностранца составлены протоколы об административном правонарушении по статье 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и ст.46-1 КоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению», - сказано в сообщении.
Кроме этого, пограничники на пять лет запретили белорусу въезд на территорию Украины.
Напомним, в январе 2020 года пограничники отдела Иванков Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции Украины в зоне отчуждения обнаружили любителей незаконной охоты.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь