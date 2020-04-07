В ночь на 6 апреля, пограничники Житомирского отряда и сотрудники Национальной полиции задержали в зоне отчуждения жителя Беларуси, который незаконно пересек границу ради экстремального туризма.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

— Иностранец, житель Гомельской области Беларуси, с целью экстремального туризма, незаконно пересек границу в пределах радиоактивно-загрязненной территории и шел к отселенному городу Припять. Сейчас на сталкера-иностранца составлены протоколы об административном правонарушении по статье 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и ст.46-1 КоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению», - сказано в сообщении.

Кроме этого, пограничники на пять лет запретили белорусу въезд на территорию Украины.

Напомним, в январе 2020 года пограничники отдела Иванков Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции Украины в зоне отчуждения обнаружили любителей незаконной охоты.