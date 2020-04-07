Министерство цифровой трансформации разработало и запустило приложение «Дій вдома», которое мониторит соблюдение самоизоляции людей, которые вернулись из-за границы, лечатся дома или тех, у кого есть подозрения на коронавирус или были контакты с заболевшими.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Facebook.

«Лучший мировой опыт. Максимально демократическое приложение. Трекает геолокацию только когда приходит пуш-уведомление и необходимо сделать фото своего лица (все автоматически сверяется с фото и локацией, которые собираются при установке приложения). Также, в приложении есть «горячая кнопка вызова», — сообщил Михаил Федоров.

Он добавил, что Google уже опубликовал приложение, для владельцев смартонов от Apple — пока на модерации.

Также министр сообщил, что следующие функции будут предусматривать (если приложение окажется эффективным) возможности заказа доставка продуктов и лекарств домой.

«Для тех, у кого нет смартфонов, будет сформирована команда, небольшой колл-центр, который будет прозванивать людей, интересоваться состоянием здоровья, понимать потребности. Таких ситуаций, сейчас, предположительно меньше 5%», — написал чиновник.

Ранее сообщалось, что ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве, которые ранее ввел Кабинет министров, начнут действовать с четверга, 9 апреля.

Напомним, что правительство Чехии решило ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.