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Министерство цифровой трансформации разработало и запустило приложение «Дій вдома», которое мониторит соблюдение самоизоляции людей, которые вернулись из-за границы, лечатся дома или тех, у кого есть подозрения на коронавирус или были контакты с заболевшими.
Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Facebook.
«Лучший мировой опыт. Максимально демократическое приложение. Трекает геолокацию только когда приходит пуш-уведомление и необходимо сделать фото своего лица (все автоматически сверяется с фото и локацией, которые собираются при установке приложения). Также, в приложении есть «горячая кнопка вызова», — сообщил Михаил Федоров.
Он добавил, что Google уже опубликовал приложение, для владельцев смартонов от Apple — пока на модерации.
Также министр сообщил, что следующие функции будут предусматривать (если приложение окажется эффективным) возможности заказа доставка продуктов и лекарств домой.
«Для тех, у кого нет смартфонов, будет сформирована команда, небольшой колл-центр, который будет прозванивать людей, интересоваться состоянием здоровья, понимать потребности. Таких ситуаций, сейчас, предположительно меньше 5%», — написал чиновник.
Ранее сообщалось, что ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве, которые ранее ввел Кабинет министров, начнут действовать с четверга, 9 апреля.
Напомним, что правительство Чехии решило ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
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Министерство цифровой трансформации разработало и запустило приложение «Дій вдома», которое мониторит соблюдение самоизоляции людей, которые вернулись из-за границы, лечатся дома или тех, у кого есть подозрения на коронавирус или были контакты с заболевшими.
Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Facebook.
«Лучший мировой опыт. Максимально демократическое приложение. Трекает геолокацию только когда приходит пуш-уведомление и необходимо сделать фото своего лица (все автоматически сверяется с фото и локацией, которые собираются при установке приложения). Также, в приложении есть «горячая кнопка вызова», — сообщил Михаил Федоров.
Он добавил, что Google уже опубликовал приложение, для владельцев смартонов от Apple — пока на модерации.
Также министр сообщил, что следующие функции будут предусматривать (если приложение окажется эффективным) возможности заказа доставка продуктов и лекарств домой.
«Для тех, у кого нет смартфонов, будет сформирована команда, небольшой колл-центр, который будет прозванивать людей, интересоваться состоянием здоровья, понимать потребности. Таких ситуаций, сейчас, предположительно меньше 5%», — написал чиновник.
Ранее сообщалось, что ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве, которые ранее ввел Кабинет министров, начнут действовать с четверга, 9 апреля.
Напомним, что правительство Чехии решило ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь