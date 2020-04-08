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Исследования по разработке вакцин и методов лечения коронавируса COVID-19 ведутся «с невероятной скоростью».
Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здоровья Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конфренции в Женеве, сообщает CNBC.
По его словам, к исследованиям присоединились более 70 стран, чтобы ускорить процесс разработки вакцины. Также этим занимаются около 20 учреждений и компаний.
— Вирусный геном был составлен в начале января и распространен во всем мире, что позволило разработать тесты и начать исследование вакцины, – сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, ВОЗ вскоре объявит инициативу по ускоренной разработке и справедливому распределению вакцин, чтобы все страны могли получить лекарства.
— Когда вакцина или лекарство готовы, мы должны быть в состоянии доставить их по всему миру. Не должно быть разрыва между имущими и неимущими, – отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.
Напомним, Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.
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Исследования по разработке вакцин и методов лечения коронавируса COVID-19 ведутся «с невероятной скоростью».
Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здоровья Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конфренции в Женеве, сообщает CNBC.
По его словам, к исследованиям присоединились более 70 стран, чтобы ускорить процесс разработки вакцины. Также этим занимаются около 20 учреждений и компаний.
— Вирусный геном был составлен в начале января и распространен во всем мире, что позволило разработать тесты и начать исследование вакцины, – сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, ВОЗ вскоре объявит инициативу по ускоренной разработке и справедливому распределению вакцин, чтобы все страны могли получить лекарства.
— Когда вакцина или лекарство готовы, мы должны быть в состоянии доставить их по всему миру. Не должно быть разрыва между имущими и неимущими, – отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.
Напомним, Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь