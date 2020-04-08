Исследования по разработке вакцин и методов лечения коронавируса COVID-19 ведутся «с невероятной скоростью».

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здоровья Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конфренции в Женеве, сообщает CNBC.

По его словам, к исследованиям присоединились более 70 стран, чтобы ускорить процесс разработки вакцины. Также этим занимаются около 20 учреждений и компаний.

— Вирусный геном был составлен в начале января и распространен во всем мире, что позволило разработать тесты и начать исследование вакцины, – сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ вскоре объявит инициативу по ускоренной разработке и справедливому распределению вакцин, чтобы все страны могли получить лекарства.

— Когда вакцина или лекарство готовы, мы должны быть в состоянии доставить их по всему миру. Не должно быть разрыва между имущими и неимущими, – отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Напомним, Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.