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Детективы Национального бюро совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины по процессуального руководства САП задержали на взятке в 50 тысяч долларов руководителя следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.
— 7 апреля детективами НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины разоблачен на получении 50 тысяч долларов неправомерной выгоды руководитель следственного управления финансовых расследований ГФС одной из областей, - сказано в сообщении.
Отмечается, что чиновник требовал и получил через адвоката-посредника взятку от учредителя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы. Налоговика и посредника разоблачили сразу после передачи денег. Сейчас они задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.
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Детективы Национального бюро совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины по процессуального руководства САП задержали на взятке в 50 тысяч долларов руководителя следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.
— 7 апреля детективами НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины разоблачен на получении 50 тысяч долларов неправомерной выгоды руководитель следственного управления финансовых расследований ГФС одной из областей, - сказано в сообщении.
Отмечается, что чиновник требовал и получил через адвоката-посредника взятку от учредителя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы. Налоговика и посредника разоблачили сразу после передачи денег. Сейчас они задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.
Ранее, СБУ и столичная прокуратура задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тысяч долларов США.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь