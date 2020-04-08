Детективы Национального бюро совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины по процессуального руководства САП задержали на взятке в 50 тысяч долларов руководителя следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

— 7 апреля детективами НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины разоблачен на получении 50 тысяч долларов неправомерной выгоды руководитель следственного управления финансовых расследований ГФС одной из областей, - сказано в сообщении.

Отмечается, что чиновник требовал и получил через адвоката-посредника взятку от учредителя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы. Налоговика и посредника разоблачили сразу после передачи денег. Сейчас они задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее, СБУ и столичная прокуратура задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тысяч долларов США.