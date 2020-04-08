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Руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции в Киеве, который в январе 2014 года занимал должность старшего следователя столичного райуправления МВД, сообщили о подозрении в препятствовании акциям протеста.
Об этом сообщил Офис Генпрокурора.
Следствие установило, что в качестве старшего следователя, в целях воспрепятствования акциям протеста, человек безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику акций протеста.
При этом полицейский прибегнул к служебному подлогу. Впоследствии он подал в районный суд Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое суд незаконно удовлетворил.
Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.
Ранее сообщалось, что в производстве Государственного бюро расследований (ГБР) есть заявления о том, что события во время Евромайдана 2013-2014 года якобы были государственным переворотом, а не Революцией Достоинства.
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Руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции в Киеве, который в январе 2014 года занимал должность старшего следователя столичного райуправления МВД, сообщили о подозрении в препятствовании акциям протеста.
Об этом сообщил Офис Генпрокурора.
Следствие установило, что в качестве старшего следователя, в целях воспрепятствования акциям протеста, человек безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику акций протеста.
При этом полицейский прибегнул к служебному подлогу. Впоследствии он подал в районный суд Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое суд незаконно удовлетворил.
Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.
Ранее сообщалось, что в производстве Государственного бюро расследований (ГБР) есть заявления о том, что события во время Евромайдана 2013-2014 года якобы были государственным переворотом, а не Революцией Достоинства.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь