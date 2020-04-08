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Из-за распространения коронавируса, в Украине могут перенять опыт других стран и начать выпускать заключенных из тюрем.
Об этом написал на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
Он отметил, что речь не идет о массовом освобождении заключенных, а только тех, кто «не представляет опасности для общества».
«Отдельные страны действительно пошли путем освобождения большого количества заключенных во время эпидемии. Из разных мотивов. Кто-то не смог их удержать в местах лишения свободы, кто-то считал, что это уменьшит количество заражений вирусом. Позиция Минюста — мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованном количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасность для общества», — написал Денис Малюська.
Он пояснил, что против массового освобождения, ведь этот шаг, «не только не уменьшит количество больных, но увеличит их, а также существенно ухудшит криминогенную ситуацию».
«Поэтому мы поддерживаем продуманные мероприятия — законопроект об амнистии Игоря Фриса который высвободит около девятисот осужденных, и инициируем изменения в законодательство, которые позволят существенно уменьшить количество новых людей, которые направляются в сизо или учреждения отбывания наказаний», — добавил министр.
Напомним, четыре медицинских учреждения в Николаевской области в любой момент готовы принимать больных с подозрением на коронавирусное заболевание COVID-19.
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Из-за распространения коронавируса, в Украине могут перенять опыт других стран и начать выпускать заключенных из тюрем.
Об этом написал на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
Он отметил, что речь не идет о массовом освобождении заключенных, а только тех, кто «не представляет опасности для общества».
«Отдельные страны действительно пошли путем освобождения большого количества заключенных во время эпидемии. Из разных мотивов. Кто-то не смог их удержать в местах лишения свободы, кто-то считал, что это уменьшит количество заражений вирусом. Позиция Минюста — мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованном количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасность для общества», — написал Денис Малюська.
Он пояснил, что против массового освобождения, ведь этот шаг, «не только не уменьшит количество больных, но увеличит их, а также существенно ухудшит криминогенную ситуацию».
«Поэтому мы поддерживаем продуманные мероприятия — законопроект об амнистии Игоря Фриса который высвободит около девятисот осужденных, и инициируем изменения в законодательство, которые позволят существенно уменьшить количество новых людей, которые направляются в сизо или учреждения отбывания наказаний», — добавил министр.
Напомним, четыре медицинских учреждения в Николаевской области в любой момент готовы принимать больных с подозрением на коронавирусное заболевание COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь