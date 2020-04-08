Четыре медицинских учреждения в Николаевской области в любой момент готовы принимать больных с подозрением на коронавирусное заболевание COVID-19.

Об этом сегодня, 8 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА заявил вице-губернатор Александр Трайтли, передают НикВести.

— Что касается готовности наших медучреждений. Поскольку в СМИ тоже циркулирует разная информация, хочу проинформировать жителей Николаевщины, что состоянием на сегодня, 8 апреля 2020 года в Николаевской области в полной боевой готовности находится 4 больницы, которые готовы принимать в любой момент пациентов с подозрением на COVID-19. Объясню, почему только 4 больницы. Для того, чтобы не разносить болезнь, не создавать дополнительные очаги этой болезни в больницах, нами было принято решение, и это рекомендовано МОЗом, осуществляется в соответствие с протоколами, к человеку, у которого есть подозрение, выезжает скорая, которая отвозит этого человека в больницу. Для того, чтобы это не было хаотично, мы выбрали 4 больницы, которые находятся в полной боевой готовности, где уже сейчас нет пациентов. Эти больницы насчитывают 600 коек, сказал Александр Трайтли.

Он рассказал о готовности базового медучреждения - Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней к приему больных на коронавирус. По его словам, в инфекционной больнице, где насчитывается 150 коек, есть 16 аппаратов ИВЛ, на этих аппаратах готовы работать 12 анастезиологов и еще 15 будет привлечено дополнительно в случае необходимости. Есть 14,5 тысяч масок, 863 респиратора, 564 костюма, 920 халатов, 160 пар очков и щитков, 8,1 тысяч перчаток.

— Как мы видим, областной центр на первоочередном этапе обеспечен в необходимом количестве средствами индивидуальной защиты и оборудованием, - сказал Алексндр Трайтли.

На сегодня в областном центре лечения инфекционных болезней на 150 коек находится всего 12 пациентов.

Вторым опорным учреждением является Первомайская центральная районная больница.

— Я лично ее на прошлой неделе посетил. Больница стоит абсолютно пустая, готова принимать в случае необходимости любых пациентов с подозрением на COVID-19, - отметил вице-губернатор.

В этой больнице есть 12 аппаратов ИВЛ, готовы работать 12 врачей-анастезиологов. В больнице также есть соответствующие средства индивидуальной защиты.

В городской больнице №1 в Николаеве есть 8 аппаратов ИВЛ, 14 анастезиологов там могут работать.

Для беременных женщин, которые могут рожать, мы отдельно роддом №1 полностью перевели для приема пациентов с пациентов на COVID для рожениц с подозрением. В медучреждении есть 4 аппарата ИВЛ, 10 анастезиологов. Роддом также обеспечен соответствующими средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, во второй линии, по словам Александра Трайтли, находится еще 4 больницы на 212 коек, которые согласно нормативам также укомплектованы аппаратами ИВЛ, есть штат анастезиологов и соответствующие средства защиты.

Чиновник также рассказал о готовности Экстренной службы медицины катастроф. Она осуществляет первый контакт с подозреваемым лицом, поскольку ее специалисты приезжают на место к человеку. У них есть 5400 масок в наличии, 610 респираторов, 730 костюмов, 190 халатов, 290 очков и щитков, больше 3 тысяч перчаток.

— Вы видите, что на сегодня наши основные учреждения которые находятся на первоочередной линии в борьбе с COVID, достаточно обеспечены средствами защиты.

Как известно, Президент Зеленский на совещании с регионами интересовался, почему в Николаевской области нет коронавируса.

Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в МОЗ проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. При этом Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине. После чего глава ОГА сказал, что в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания благодаря действиям властей, которые работают на опережение.