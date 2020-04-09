«Укрпочта» запускает еще одну бесплатную услугу — доставку праздничных пасок, чтобы обеспечить безопасность людей во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что карантин не отменяет пасхальные обычаи, а лишь вносит небольшие изменения, чтобы «вы и ваши родные были в безопасности».

— Укрпочта доставит уже освященные паски в каждый дом, а заказать их вы можете удаленно с доставкой куда угодно, - говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале добавил, что почтальоны или курьеры будут приносить паски с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта.

— Имел честь обратиться к предстоятелям Православной Церкви Украины Блаженнейшему Митрополиту Епифанию и Украинской греко-католической церкви Блаженнейшему Святославу о благословении и освящении пасхальных хлебов для всех украинцев, - написал Владислав Криклий.

Напомним, что компания «Укрпочта» объявила тендер на закупку первых 500 автомобилей, которые станут передвижными почтовыми отделениями.