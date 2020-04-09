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«Укрпочта» запускает еще одну бесплатную услугу — доставку праздничных пасок, чтобы обеспечить безопасность людей во время карантина.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что карантин не отменяет пасхальные обычаи, а лишь вносит небольшие изменения, чтобы «вы и ваши родные были в безопасности».
— Укрпочта доставит уже освященные паски в каждый дом, а заказать их вы можете удаленно с доставкой куда угодно, - говорится в сообщении.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале добавил, что почтальоны или курьеры будут приносить паски с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта.
— Имел честь обратиться к предстоятелям Православной Церкви Украины Блаженнейшему Митрополиту Епифанию и Украинской греко-католической церкви Блаженнейшему Святославу о благословении и освящении пасхальных хлебов для всех украинцев, - написал Владислав Криклий.
Напомним, что компания «Укрпочта» объявила тендер на закупку первых 500 автомобилей, которые станут передвижными почтовыми отделениями.
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«Укрпочта» запускает еще одну бесплатную услугу — доставку праздничных пасок, чтобы обеспечить безопасность людей во время карантина.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что карантин не отменяет пасхальные обычаи, а лишь вносит небольшие изменения, чтобы «вы и ваши родные были в безопасности».
— Укрпочта доставит уже освященные паски в каждый дом, а заказать их вы можете удаленно с доставкой куда угодно, - говорится в сообщении.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале добавил, что почтальоны или курьеры будут приносить паски с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта.
— Имел честь обратиться к предстоятелям Православной Церкви Украины Блаженнейшему Митрополиту Епифанию и Украинской греко-католической церкви Блаженнейшему Святославу о благословении и освящении пасхальных хлебов для всех украинцев, - написал Владислав Криклий.
Напомним, что компания «Укрпочта» объявила тендер на закупку первых 500 автомобилей, которые станут передвижными почтовыми отделениями.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь