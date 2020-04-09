На сегодняшний день оплата за услугу по доставке газа в Николаевской области составляет 70%.

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевгаза».

Сообщается, что в связи со сложившейся из-за карантина ситуации, «Николаевгаз» приостановил начисление штрафных санкций за просрочку оплаты за услуги. Также отмечается, что введен мораторий на прекращение поставки газа бытовым потребителям, имеющим задолженность за эти услуги.

— Но работа компании не останавливается. Ежедневно специалисты компании выезжают на аварийные вызовы и устранение утечек газа, а также проводят экстренные и плановые ремонты для удержания стабильного газоснабжения почти 350 тысяч бытовых потребителей газа области, больниц, государственных учреждений, - сказано в сообщении.

Отмечается, что Центр обслуживания клиентов обрабатывает запросы жителей области в телефонном режиме.

— Мы благодарим всех наших клиентов, которые платят за услуги по доставке газа вовремя. Для нас это очень важно, ведь мы не останавливаем нашу работу и также имеем финансовые обязательства: обеспечивать топливом аварийную службу, выплачивать зарплату работникам, оплачивать налоги. Кроме того, мы несем дополнительные финансовые затраты, ведь должны обеспечить средствами спецзащиты работников тех служб, которые ни на минуту не прекращают свою работу для обеспечения безаварийности и бесперебойности газоснабжения нашим потребителям, - сказала глава «Николаевгаза» Татьяна Бузовская.

При этом сообщается, что клиенты «Николаевгаза» могут оплачивать счета за доставку газа во время карантина онлайн через сайт 104.ua: личный кабинет, мобильные приложения 104Mobile для Android и 104MobileLight для IOS, а также Вайбер-бот 7104ua.

Отмечается, что потребители могут пройти экспресс-регистрацию и сгенерировать Личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого нужно позвонить в контакт-центр по телефону (067) 65-70-104 и сообщить оператору номер лицевого счета. После чего операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель получит СМС с логином и пароль к нему.

В «Николаевгазе» также призвали потребителей, по возможности, своевременно оплачивать услуги газоснабжения.

— Эти средства необходимы для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков, - сказано в сообщении.

Напомним, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.