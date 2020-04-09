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Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с креативным агентством LOOMA запустили информационную кампанию «Искусство карантина».
Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
Таким образом, в интерпретированных работах произведений искусства рассказывается, как соблюдать правила карантина.
— Здесь классические образы из мира искусства возникают в новом виде, рассказывают как можно противостоять распространению COVID19 и оставаться в безопасности, - сказано в сообщении.
Напомним, что заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.
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Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с креативным агентством LOOMA запустили информационную кампанию «Искусство карантина».
Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
Таким образом, в интерпретированных работах произведений искусства рассказывается, как соблюдать правила карантина.
— Здесь классические образы из мира искусства возникают в новом виде, рассказывают как можно противостоять распространению COVID19 и оставаться в безопасности, - сказано в сообщении.
Напомним, что заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь