Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с креативным агентством LOOMA запустили информационную кампанию «Искусство карантина».

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Таким образом, в интерпретированных работах произведений искусства рассказывается, как соблюдать правила карантина.

— Здесь классические образы из мира искусства возникают в новом виде, рассказывают как можно противостоять распространению COVID19 и оставаться в безопасности, - сказано в сообщении.

Напомним, что заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.