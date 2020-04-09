Французский модный дом Louis Vuitton на фоне пандемии коронавируса запустил производство защитных масок.

Об этом пишут #Буквы.

Производством масок займутся триста сотрудников, шить их будут в мастерских в Марсазе, Сен-Донате, Сен-Пурсане, Дюси и Сент-Флоренции.

— Будучи важным французским домом, Louis Vuitton собирается произвести несколько тысяч масок, которые будут бесплатно распространяться в регионе, чтобы защитить тех, кто подвергается наибольшему риску заражения. Это производство — результат прекрасного сотрудничества с региональным сектором текстильной промышленности, – заявил исполнительный директор бренда Майкл Берк, запуская производство масок в ателье в Сент-Флоранции.

Напомним, что в Очакове Николаевской области на швейной фабрике, которая специализируется на пошиве крыжм и одежды для крещения, начали шить защитные маски.