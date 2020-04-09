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Французский модный дом Louis Vuitton на фоне пандемии коронавируса запустил производство защитных масок.
Об этом пишут #Буквы.
Производством масок займутся триста сотрудников, шить их будут в мастерских в Марсазе, Сен-Донате, Сен-Пурсане, Дюси и Сент-Флоренции.
— Будучи важным французским домом, Louis Vuitton собирается произвести несколько тысяч масок, которые будут бесплатно распространяться в регионе, чтобы защитить тех, кто подвергается наибольшему риску заражения. Это производство — результат прекрасного сотрудничества с региональным сектором текстильной промышленности, – заявил исполнительный директор бренда Майкл Берк, запуская производство масок в ателье в Сент-Флоранции.
Напомним, что в Очакове Николаевской области на швейной фабрике, которая специализируется на пошиве крыжм и одежды для крещения, начали шить защитные маски.
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Французский модный дом Louis Vuitton на фоне пандемии коронавируса запустил производство защитных масок.
Об этом пишут #Буквы.
Производством масок займутся триста сотрудников, шить их будут в мастерских в Марсазе, Сен-Донате, Сен-Пурсане, Дюси и Сент-Флоренции.
— Будучи важным французским домом, Louis Vuitton собирается произвести несколько тысяч масок, которые будут бесплатно распространяться в регионе, чтобы защитить тех, кто подвергается наибольшему риску заражения. Это производство — результат прекрасного сотрудничества с региональным сектором текстильной промышленности, – заявил исполнительный директор бренда Майкл Берк, запуская производство масок в ателье в Сент-Флоранции.
Напомним, что в Очакове Николаевской области на швейной фабрике, которая специализируется на пошиве крыжм и одежды для крещения, начали шить защитные маски.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь