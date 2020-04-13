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Турция добилась значительного прогресса в плане взятия под контроль эпидемии коронавируса.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров 13 апреля, передает агентство Анадолу.
— Благодаря принятым мерам Турция в числе стран, быстрее всего взявших эпидемию под контроль, — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Реджеп Тайип Эрдоган отметил также, что Турция оказывает помощь странам, наиболее пострадавшим от последствий пандемии. До сегодняшнего дня Турция отправила медицинскую помощь в 34 страны. Эта поддержка будет продолжена и в ближайшие дни.
Также турецкий лидер исключил возможность любого заимствования средств у МВФ на фоне пандемии коронавируса.
Глава государства сообщил, что в рамках мер по предотвращению распространения заболевания власти страны продолжат практику введения комендантского часа на выходные дни. Президент объявил, что очередной запрет на выход из дома будет действовать с ночных часов 17 апреля до полуночи 19 апреля.
По последним данным, в Турции зарегистрировано 61 049 случаев заражения коронавирусом, 1296 больных Covid-19 скончались. К настоящему времени выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 3957 пациентов, переболевших коронавирусом.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 13 апреля 3 тысячи 102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.
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Турция добилась значительного прогресса в плане взятия под контроль эпидемии коронавируса.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров 13 апреля, передает агентство Анадолу.
— Благодаря принятым мерам Турция в числе стран, быстрее всего взявших эпидемию под контроль, — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Реджеп Тайип Эрдоган отметил также, что Турция оказывает помощь странам, наиболее пострадавшим от последствий пандемии. До сегодняшнего дня Турция отправила медицинскую помощь в 34 страны. Эта поддержка будет продолжена и в ближайшие дни.
Также турецкий лидер исключил возможность любого заимствования средств у МВФ на фоне пандемии коронавируса.
Глава государства сообщил, что в рамках мер по предотвращению распространения заболевания власти страны продолжат практику введения комендантского часа на выходные дни. Президент объявил, что очередной запрет на выход из дома будет действовать с ночных часов 17 апреля до полуночи 19 апреля.
По последним данным, в Турции зарегистрировано 61 049 случаев заражения коронавирусом, 1296 больных Covid-19 скончались. К настоящему времени выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 3957 пациентов, переболевших коронавирусом.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 13 апреля 3 тысячи 102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.