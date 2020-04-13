Участница группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева позвонила фельдшеру из Николаевской области Дмитрию, чтобы поблагодарить его и его коллег за борьбу с распространением коронавирусной болезни.

Видео разговора опубликовали в телеграм-канале «Коронавирус_инфо».

— Я просто хотела сказать вам «огромное спасибо». Я рада, что у меня есть такая возможность. Огромное спасибо за то, что вы делаете в такое нелегкое время. Спасибо за то, что вы рискуете. Вы — наши супергерои. Вы мой герой, моя суперзвезда. Я надеюсь на то, что сейчас люди наконец-то осознают и поймут, насколько важно вас беречь, любить и слушать то, что вы говорите: сидеть дома и не выходить, — сказала Надя Дорофеева. — Надя, спасибо вам за то, что вы позвонили, за хорошие слова. Честно говоря, мы редко их слышим в свой адрес, — ответил Дмитрий.

Певица также лично пригласила врача на концерт группы, когда ситуация наконец стабилизируется, и все вернутся к нормальному ритму жизни.

Министерство здравоохранения призывает присоединяться к инициативе #ПідтримуюЛікарів.

— Поблагодарите медиков за их самоотверженную и опасную работу! Сейчас они особенно нуждаются в теплых словах! — отметили в ведомстве.

Как сообщалось, после подтвержденных случаев коронавируса в Вознесенском районе 16 медиков отправили на обсервацию.