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Участница группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева позвонила фельдшеру из Николаевской области Дмитрию, чтобы поблагодарить его и его коллег за борьбу с распространением коронавирусной болезни.
Видео разговора опубликовали в телеграм-канале «Коронавирус_инфо».
— Я просто хотела сказать вам «огромное спасибо». Я рада, что у меня есть такая возможность. Огромное спасибо за то, что вы делаете в такое нелегкое время. Спасибо за то, что вы рискуете. Вы — наши супергерои. Вы мой герой, моя суперзвезда. Я надеюсь на то, что сейчас люди наконец-то осознают и поймут, насколько важно вас беречь, любить и слушать то, что вы говорите: сидеть дома и не выходить, — сказала Надя Дорофеева.
— Надя, спасибо вам за то, что вы позвонили, за хорошие слова. Честно говоря, мы редко их слышим в свой адрес, — ответил Дмитрий.
Певица также лично пригласила врача на концерт группы, когда ситуация наконец стабилизируется, и все вернутся к нормальному ритму жизни.
Министерство здравоохранения призывает присоединяться к инициативе #ПідтримуюЛікарів.
— Поблагодарите медиков за их самоотверженную и опасную работу! Сейчас они особенно нуждаются в теплых словах! — отметили в ведомстве.
Как сообщалось, после подтвержденных случаев коронавируса в Вознесенском районе 16 медиков отправили на обсервацию.
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Участница группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева позвонила фельдшеру из Николаевской области Дмитрию, чтобы поблагодарить его и его коллег за борьбу с распространением коронавирусной болезни.
Видео разговора опубликовали в телеграм-канале «Коронавирус_инфо».
— Я просто хотела сказать вам «огромное спасибо». Я рада, что у меня есть такая возможность. Огромное спасибо за то, что вы делаете в такое нелегкое время. Спасибо за то, что вы рискуете. Вы — наши супергерои. Вы мой герой, моя суперзвезда. Я надеюсь на то, что сейчас люди наконец-то осознают и поймут, насколько важно вас беречь, любить и слушать то, что вы говорите: сидеть дома и не выходить, — сказала Надя Дорофеева.
— Надя, спасибо вам за то, что вы позвонили, за хорошие слова. Честно говоря, мы редко их слышим в свой адрес, — ответил Дмитрий.
Певица также лично пригласила врача на концерт группы, когда ситуация наконец стабилизируется, и все вернутся к нормальному ритму жизни.
Министерство здравоохранения призывает присоединяться к инициативе #ПідтримуюЛікарів.
— Поблагодарите медиков за их самоотверженную и опасную работу! Сейчас они особенно нуждаются в теплых словах! — отметили в ведомстве.
Как сообщалось, после подтвержденных случаев коронавируса в Вознесенском районе 16 медиков отправили на обсервацию.