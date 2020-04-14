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В период действия карантина из-за пандемии COVID-19 Служба безопасности Украины выявила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе, также заблокировано больше 2 тысяч соответствующих интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 тысяч подписчиков.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что Служба безопасности постоянно анализирует интернет-контент подобной тематики, который в основном распространяется с российского информационного пространства.
— В частности, среди выявленных 154 человек Служба уже установила 8 интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны. Такие агитаторы работали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве. По ним, следователи СБУ начали уголовные производства по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины. Информация по другим 146 человекам направлена в Нацполицию. Треть из них уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, - сказано в сообщении.
Напомним, глава СБУ Иван Баканов предложил продлить блокировку российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» еще на 3 года. За период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях стало меньше в 3 раза.
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В период действия карантина из-за пандемии COVID-19 Служба безопасности Украины выявила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе, также заблокировано больше 2 тысяч соответствующих интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 тысяч подписчиков.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что Служба безопасности постоянно анализирует интернет-контент подобной тематики, который в основном распространяется с российского информационного пространства.
— В частности, среди выявленных 154 человек Служба уже установила 8 интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны. Такие агитаторы работали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве. По ним, следователи СБУ начали уголовные производства по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины. Информация по другим 146 человекам направлена в Нацполицию. Треть из них уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, - сказано в сообщении.
Напомним, глава СБУ Иван Баканов предложил продлить блокировку российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» еще на 3 года. За период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях стало меньше в 3 раза.