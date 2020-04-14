Возможно усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников поддерживает 80% украинцев.

Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», передает УНН.

— 80% опрошенных поддерживают возможное усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников, 75% — на время майских праздников. Относительно ограничений во время Пасхи больше тех, кто против этой инициативы, среди верующих УПЦ (МП) и атеистов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние две недели значительно уменьшилось количество тех, кто выступает за введение штрафов для людей за нарушение условий карантина (с 75% до 55%). Жесткие меры к нарушителям карантина, вплоть до лишения свободы, поддерживают лишь 25% опрошенных.

Кроме того, сообщается, что 70% поддерживают возможное решение о продлении карантинных мероприятий в случае обострения ситуации с распространением коронавируса до июня этого года. 23% — против этого.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 10-12 апреля 2020 года.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения начали аудит медицинской системы в Украине, и хотя проверка еще продолжается в ведомстве отмечают, сигналы о состоянии системы являются очень тревожными.