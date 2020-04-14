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У 79% человек, умерших от коронавируса в Украине, были другие болезни: тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких, ожирение.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.
Доля болезней составляла (одна или несколько):
сердечно-сосудистые - 74%;
несколько заболеваний - 29%;
сахарный диабет - 22%;
болезни легких - 9%;
новообразования - 8%;
болезни почек - 7%.
Показатель летальности коронавируса в Украине составляет 2,9%, умерли 98 человек из 3372 заразившихся.
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У 79% человек, умерших от коронавируса в Украине, были другие болезни: тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких, ожирение.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.
Доля болезней составляла (одна или несколько):
сердечно-сосудистые - 74%;
несколько заболеваний - 29%;
сахарный диабет - 22%;
болезни легких - 9%;
новообразования - 8%;
болезни почек - 7%.
Показатель летальности коронавируса в Украине составляет 2,9%, умерли 98 человек из 3372 заразившихся.