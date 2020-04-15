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В Украине состоянием на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, в Николаевской области 14 случаев.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
За сутки зафиксировано 392 новых случая, всего с начала эпидемии в Украине от коронавируса умерли 108 человек, 143 пациента выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 241 случай;
Волынская область - 100 случаев;
Днепропетровская область - 74 случая;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 130 случаев;
Закарпатская область - 110 случаев;
Запорожская область - 99 случаев;
Ивано-Франковская область - 356 случаев;
Кировоградская область - 192 случая;
м. Киев - 612 случаев;
Киевская область - 230 случаев;
Львовская область - 152 случая;
Луганская область - 4 случая;
Николаевская область - 14 случаев;
Одесская область - 70 случаев;
Полтавская область - 27 случаев;
Ровенская область - 173 случая;
Сумская область - 77 случаев;
Тернопольская область - 287 случаев;
Харьковская область - 25 случаев;
Херсонская область - 41 случай;
Хмельницкая область - 34 случая;
Черновицкая область - 589 случаев;
Черкасская область - 105 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля 2020 года в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 14 апреля зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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В Украине состоянием на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, в Николаевской области 14 случаев.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
За сутки зафиксировано 392 новых случая, всего с начала эпидемии в Украине от коронавируса умерли 108 человек, 143 пациента выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 241 случай;
Волынская область - 100 случаев;
Днепропетровская область - 74 случая;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 130 случаев;
Закарпатская область - 110 случаев;
Запорожская область - 99 случаев;
Ивано-Франковская область - 356 случаев;
Кировоградская область - 192 случая;
м. Киев - 612 случаев;
Киевская область - 230 случаев;
Львовская область - 152 случая;
Луганская область - 4 случая;
Николаевская область - 14 случаев;
Одесская область - 70 случаев;
Полтавская область - 27 случаев;
Ровенская область - 173 случая;
Сумская область - 77 случаев;
Тернопольская область - 287 случаев;
Харьковская область - 25 случаев;
Херсонская область - 41 случай;
Хмельницкая область - 34 случая;
Черновицкая область - 589 случаев;
Черкасская область - 105 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля 2020 года в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 14 апреля зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19.