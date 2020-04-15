Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова назвала неудовлетворительной работу штаба по борьбе с коронавирусом, по ее словам из-за бездействия штаба под угрозой оказалась безопасность области и персонал областной инфекционки.

Об этом Светлана Федорова сообщила на своей странице в Facebook.

— Я абсолютно не из тех людей, кто любит позаседать и переливать из пустого в порожнее. Я обращалась и буду обращаться, в том числе и письменно, и к Александру Трайтли и к руководству всяческих многочисленных штабов. Особенно, когда вижу, что работа, мягко говоря, идёт «для галочки» и даже для этой самой галочки, явно неудовлетворительная. Я не выносила «сор из избы», пытаясь достучаться официальными обращениями и сейчас этого делать не стану. Скажу лишь, что некоторые действия, а точнее бездействия Штаба ставили под угрозу и безопасность области в целом, и персонал моей больницы, - отметила Светлана Федорова.

Также, Светлана Федорова заявила об отсутствии коммуникации между ней и штабом, несмотря на все попытки ее наладить.

— Теперь я объясню почему главный областной специалист по инфекционным заболеваниям и главный врач госпитальной базы, по моему мнению, должен как минимум, иметь коммуникацию со Штабом. Это я в одном лице, и коммуникации у меня, на сегодня, к сожалению, нет. Несмотря на все мои попытки её наладить, всё сводится к тому, что меня могут попросить заполнить очередную гугл- форму или таблицу, которая никакой смысловой нагрузки не несет. Не включение в состав Штаба главного специалиста по инфекционным болезням области – это не правильно. Это противоречит цели и деятельности Штаба! Чаще всего возникают вопросы именно функционирования госпитальных баз, обеспечения кадрами (медиками), оборудованием, охрана территории и прочее, которые не выносятся на заседания Штаба, не рассматриваются, именно потому, что нет компетентных членов Штаба, а именно главных специалистов, или главврачей инфекционных больниц, - подчеркнула Светлана Федорова.



По ее словам отсутствие инфекционистов в составе штаба делают его работу неэффективной.

Отметим, что в ходе заседания сессии, которая состоялась 13 апреля депутаты приняли решение ввести в состав оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения на территории Николаевской области острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, главного врача областной инфекционной больницы Светлану Федорову и депутата облсовета, главу фракции партии «Наш край» Юрия Кормышкина.